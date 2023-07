Greenvolt conclui venda de dois parques eólicos na Polónia à Iberdrola

A venda de ativos da Greenvolt na Polónia à espanhola Iberdrola chegou à fase final, informou nesta sexta-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por João Manso Neto (na foto).

"A Greenvolt – Energias Renováveis informa que, através da Augusta Energy SA, uma joint venture entre uma subsidiária detida a 100% pela Greenvolt – V-Ridium Group – e a gestora de ativos alemã KGAL, as transações relativas à venda dos dois parques eólicos localizados na Polónia, com uma capacidade total de 50 MWs, foram concluídas", refere o documento.

A conclusão desta venda "é um marco importante na concretização dos compromissos assumidos pela empresa, comprovando a capacidade superior de desenvolver e construir projetos ao mesmo tempo que implementa uma estratégia de valor acrescentado de rotação de ativos", sublinha a empresa no mesmo comunicado.

Em agosto de 2022, quando a Greenvolt fez o anúncio desta alinenação à Iberdrola, comunicou que o valor da venda era de 155 milhões de euros.

Ainda no âmbito da rotação de ativos, no passado dia 24 a Greenvolt Power, empresa do Grupo Greenvolt especializada em projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala, anunciou ter chegado a acordo com a empresa polaca Energa Wytwarzanie para a venda de dois ativos renováveis no país por um valor global de 107 milhões de euros.

Em maio passado, a Greenvolt anunciou que vai implementar na Polónia o seu primeiro projeto híbrido de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Atualmente em construção, o projeto do parque eólico de Sompolno (na região centro-oeste do país do leste europeu) vai assim juntar três tecnologias num mesmo ponto de acesso à rede, ou seja energia eólica, energia solar e ainda um sistema de baterias de armazenamento.

No total, esta solução híbrida terá capacidade para injetar até 37,5 MW na rede elétrica polaca, e espera-se a entrada em operação comercial do projeto para o primeiro semestre de 2024.