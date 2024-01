Greenvolt vence leilão de baterias na Polónia e garante receitas de 1,8 mil milhões

Leia Também Greenvolt instala na Polónia primeiro projeto híbrido com eólico, solar e baterias

Leia Também Greenvolt vende dois projetos renováveis na Polónia por 107 milhões de euros

Radek Nowak, CEO da Greenvolt Power

O Grupo Greenvolt anunciou esta terça-feira que conseguiu assegurar 1,2 GW no leilão de capacidade de armazenamento de energias renováveis, realizado em dezembro de 2023, na Polónia, o que representa 70% do total que foi leiloado pelo país do Leste europeu.Este resultado da empresa portuguesa no leilão polaco - através da Greenvolt Power, empresa especializada em projetos eólicos, solares fotovoltaicos de larga escala e de armazenamento de energia -, estando a venda da energia assegurada por contratos com um prazo de 17 anos."A Polónia é um mercado de extrema importância para a Greenvolt. Este resultado vem reforçar essa posição na estratégia de crescimento do grupo, dando-nos a oportunidade de desenvolver seis sistemas de armazenamento", comentou o CEO da Greenvolt, João Manso Neto, em comunicado.De acordo com a Greenvolt, além das receitas totalmente protegidas do mercado de capacidade, estes seis projetos terão ainda flexibilidade para, aumentando a rentabilidade e o valor do investimento em Sistemas de Armazenamento de Energia.No leilão realizado pelo Polskie Sieci Elektroenergetyczne, entidade responsável pela gestão da rede elétrica da Polónia, a Greenvolt Power conseguiu ganhar projetos que representam uma capacidade total de armazenamento de sensivelmente 1,4 GW, tendo 1,2 GW garantido um contrato de compra de longo prazo, constituindo-se como "o maior portfólio de sistemas de armazenamento de energia alguma vez aprovado num leilão na Polónia"."O resultado do leilão somado aos projetos de armazenamento detidos em outros países, coloca a Greenvolt Power como um player de referência no armazenamento de energia na Europa e um dos maiores promotores à escala global, detendo o maior portefólio com um contrato garantido", acrescentou o CEO do Grupo Greenvolt.Ao abrigo desses contratos, a Greenvolt irá injetar energia que tem armazenada nas suas baterias na rede elétrica polaca em períodos em que a potência mínima não esteja garantida. Essa energia será vendida a um valor de 57 euros por kilowatt (kW), por um período contratualizado de 17 anos."A Greenvolt Power demonstrou mais uma vez a capacidade de mobilizar os seus próprios recursos para desenvolver integralmente projetos de grande escala e garantir contratos de longo prazo para os serviços fornecidos pelos sistemas de armazenamento de bateria, assegurando uma fonte permanente de receitas futuras e criando uma base sólida para o financiamento e construção de ativos de alta qualidade", referiu por seu lado