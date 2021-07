Grupo controlado por estatal chinesa vence leilão de energia no Brasil

A empresa CPFL Energia, do grupo estatal chinês State Grid, venceu hoje o leilão da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, no Brasil, por 2.670 milhões de reais (443,7 milhões de euros).No leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a CPFL Energia adquiriu 66% do capital total da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE-T) ao oferecer 57% acima do preço mínimo exigido pelas autoridades.A CPFL Energia assumirá o controlo desta empresa brasileira que era administrada pelo governo regional do Rio Grande do Sul e que atualmente opera cerca de 6.000 quilómetros de linhas de transmissão e 56 subestações na região de fronteira com o Uruguai e a Argentina."Estamos muito felizes com essa aquisição. A CPFL já tem um longo histórico de aliança com o Rio Grande do Sul e agora está aumentando ainda mais essa associação", disse o presidente da CPFL, Gustavo Estrella, que também prometeu "muito investimento".A operação ainda deve ser aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, órgão regulador do setor no Brasil) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Económica (Cade), agência que combate os monopólios no Brasil.O outro terço remanescente das ações da CEEE-T pertence à estatal brasileira Eletrobras, que, após o concurso de hoje, poderá exercer seu direito de "tag along", ou seja, vender sua participação sob as mesmas condições do certame.A Eletrobras, maior empresa do setor elétrico da América Latina também está em processo de privatização, depois de o Congresso brasileiro ter aprovado no mês passado um projeto para iniciar um processo de capitalização da empresa sem a participação do Estado.