Hidrogénio verde chega às “bombas” em 2022

A Dourogás está a apostar na renovação da rede de postos de abastecimento de veículos, no sentido de a descarbonizar. O primeiro posto de hidrogénio verde do país vai começar a ser erguido por esta empresa em breve em Vila Franca de Xira e deve estar pronto em 2022. Em Loures, no mesmo ano, deverá também abrir um outro posto de gás renovável, neste caso de biometano.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...