Inflação está a impactar preços de novos projetos de renováveis, diz EDP aos analistas do CaixaBank/BPI

Num pequeno-almoço esta manhã com analistas do CaixaBank/BPI, a administração do grupo EDP reiterou as suas expetativas de crescimento em energias renováveis e planos de rotação de ativos, apesar da inflação dos custos e da mudança no ambiente das taxas de juros.

