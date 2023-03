Informação dada aos consumidores carece de melhorias, diz ERSE

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) realizou 35 ações de fiscalização nos últimos dois meses do ano passado. No total, foram nove as lojas e três as linhas de atendimento telefónico de comercializadores de eletricidade e gás natural visitadas pela entidade reguladora.A ERSE afirma que da fiscalização resultaram duas conclusões. Na maioria das situações foram cumpridos os requisitos regulamentares quanto a agendamentos e visitas combinadas e que a informação dada aos consumidores, em especial em matéria de compensações, carece de melhoria.As ações de cliente mistério, para verificação do cumprimento de algumas normas regulamentares, tiveram como base "o histórico de reclamações e pedidos de informação registados na ERSE e os guiões foram elaborados de modo a cobrir as questões mais representativas", detalha o regulador.Em análise estiveram dois cenários: pedidos de redução ou aumento de potência contratada na eletricidade e apresentação de reclamações sobre faturação no setor do gás.No primeiro, foram efetuadas 20 visitas a seis lojas de três comercializadores e no segundo cenário – foram realizadas 15 chamadas para linhas de atendimento comercial, acrescenta a ERSE.