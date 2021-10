Investimento em renováveis tem de triplicar até 2030 para estabilizar mercado energético

Leia Também Carvão ainda ensombra ambiente com Ásia ao leme

O alerta é dado pela Agência Internacional de Energia. Se o mundo não triplicar o investimento em fontes de energia renovável ainda esta década, o mercado energético irá continuar volátil como agora e não serão atingidas as metas que foram propostas para a transição energética.Num novo relatório sobre as previsões anuais, que este ano foi divulgado mais cedo por causa do conferência das Nações Unidas (COP26), a agência diz que "o mundo não está a investir o suficiente para atingir as necessidades futuras no campo da energia renovável"."Os gastos relativos à transição energética continuam a subir, mas mantêm-se muito longe daquilo que é requerido para atingir a procura por serviços energéticos com vertente sustentável", acrescenta. "Os sinais claros e a direção dos decisores políticos são essenciais. Se a estrada à frente for pavimentada só com boas intenções, vamos ter uma viagem turbulenta".Para este ano, a agência prevê que entre todo o investimento total em energia, cerca de dois terços sejam feitos em energias renováveis.Outros dos motivos para a aceleração do investimento neste tipo de fonte energética prende-se com a estabilização dos preços de energia no mercado. Nas últimas semanas, os preços da energia atingiram níveis recordes provocando uma crise um pouco por todo o mundo.A cotação do barril do petróleo e do gás natural estão em máximos de vários anos e a escassez generalizada de energia toca continentes como a Ásia, a Europa e os EUA.