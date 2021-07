AIE estima que procura global de gás irá recuperar em 2021 e atingir recordes

A AIE prevê que o aumento continuará pelo menos até 2024, embora a um ritmo mais baixo do que antes da crise.No seu relatório de análise e perspetivas para o gás, publicado hoje, a AIE estima que, após o declínio de 2% no ano passado, o consumo em 2021 aumentará 3,6% e a taxa de progressão será a uma média anual de 1,7% nos três anos seguintes.Em 2024, o mundo absorverá cerca de 4,3 mil milhões de metros cúbicos, ou seja, 7% mais do que em 2019, antes da crise económica provocada pela pandemia.O diretor dos mercados energéticos, Keisuke Sadamori, defendeu que são necessárias "políticas mais fortes" para que esta procura de gás seja moderada e compatível com os objetivos climáticos, o que implica uma maior eficiência energética e esforços por parte do setor do gás para reduzir as suas emissões, particularmente as emissões de metano.A indústria será principalmente responsável pelo aumento do consumo, tanto este ano como nos anos seguintes (aumentará a uma taxa média de 3,4% por ano) devido ao efeito da recuperação económica, particularmente na região da Ásia-Pacífico.O outro grande motor (um terço) será a substituição por gás de outros combustíveis na produção de eletricidade, principalmente carvão e derivados do petróleo, que geram mais emissões.Metade do declínio nas vendas de gás em 2020 foi causado pela queda na produção de eletricidade com este combustível.A AIE observa que este declínio teria sido muito maior se o preço do gás não tivesse sido substancialmente mais baixo, o que encorajou as companhias de eletricidade - especialmente nos Estados Unidos, mas também, em menor escala, na Europa - a recorrer a este combustível, em detrimento do carvão.Agora, com o aumento dos preços do gás, o efeito contrário está a ocorrer nos Estados Unidos, onde está a ser substituído pelo carvão para a produção de eletricidade.Este não é o caso na Europa, onde a sua competitividade é protegida pelas elevadas taxas de direitos de emissão que as companhias de eletricidade teriam de pagar para produzir com carvão.A Ásia-Pacífico será responsável por 47% do aumento do consumo no mundo entre 2020 e 2024 (só a China será responsável por 30%), devido a um aumento médio de 4,5% por ano nesta região.Na América do Norte, o aumento será de 1% ao ano, uma vez que os preços estão a atrasar a recuperação.Será ainda mais fraca na Europa (0,4%), onde os autores do estudo preveem uma forte recuperação de 6% em 2021, em parte graças à sua vantagem comparativa com o carvão, seguida de um lento declínio nos anos seguintes, devido à atração das energias renováveis.A América Latina foi a região mais duramente atingida pelo choque de 2020, com o consumo a cair 9,9%, dos quais só recuperará em 2024, com um aumento médio anual de 2,5%.