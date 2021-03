João Talone deve regressar à EDP como presidente não executivo

Leia Também Gomes Mota proposto para “chairman” na EDP Renováveis

João Talone já terá a aprovação dos principais sócios da EDP para ser proposta à assembleia-geral para futuro presidente do conselho geral e de supervisão. O cargo de "chairman" é atualmente desempenhado por Luís Amado. Segundo noticia o Expresso , será assim o regresso do engenheiro que foi presidente executivo da EDP entre 2003 e 2006. Depois de sair da elétrica, João Talone fundou a sociedade de investimentos Magnum que também teve participações em projetos energéticos, como a Iberwind, que acabou por alienar em 2015.O número de elementos do conselho geral, conforme já tinha sido noticiado, deverá ser mais reduzido a partir da assembleia de 14 de abril.É mais uma mudança de topo nas estruturas do grupo. Conforme noticiado pelo Negócios, a EDP Renováveis também terá novo "chairman", independente, estando António Gomes da Mota como o proposto Miguel Stilwell de Andrade é hoje o presidente executivo tanto da EDP como da EDP Renováveis.