"Joint-venture" da EDPR e Engie assegura contrato de 400 MW nos EUA

A Ocean Winds, "joint-venture" detida em partes iguais pela EDP Renováveis e pela Engie, assegurou um contrato de aquisição de energia (CAE) a 20 anos para 400 megawatts (MW), indicou esta sexta-feira a EDP, que controla 74,98% da EDPR, em comunicado.O contrato para fornecer energia eólica offshore ao estado norte-americano de Massachusetts foi alcançado pela Mayflower Wind Energy, "joint-venture" detida em 50% pela Ocean Winds e em 50% pela Shell New Energies.Este CAE junta-se a outro de 804 MW assegurados a 30 de outubro de 2019, elevando a capacidade assegurada da Mayflower para 1.204 MW."Com o anúncio de hoje a EDP aumenta a sua visibilidade no crescimento de eólico offshore com 0,5 GW de capacidade em operação e 3,5 GW de capacidade assegurada a ser instalada, e como consequência, amplificando e diversificando as opções de crescimento rentável a longo-prazo da EDP mantendo também um perfil de risco balanceado", conclui o documento.