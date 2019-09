Leilões de energia renovável passam a incluir pequenos comercializadores

O próximo leilão de energia excedente da produção do regime especial (PRE) vai ter, pela primeira vez, contratos destinados aos pequenos comercializadores.





Segundo as condições publicadas esta terça-feira pela regulador (ERSE), "o 32º leilão para colocação de energia adquirida pelo CUR – Comercializador de Último Recurso à Produção em Regime Especial (PRE) […] , vai ter contratos mini destinados aos comercializadores de menor dimensão". Na prática, este novo produto permite a estes comercializadores um aprovisionamento mais ajustado à dimensão das suas carteiras de clientes.





O leilão que se realizará no dia 19 de setembro, num total de cerca de 1976 GWh, repartidos entre o último trimestre de 2019 e o ano de 2020, será gerido pelo OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), "e nele podem participar todas as entidades admitidas como membros negociadores no mercado de derivados do MIBEL" – mercado ibérico de eletricidade, lê-se no comunicado emitido pela entidade liderada por Cristina Portugal.





No total, serão leiloados 195 contratos de futuros com uma maturidade trimestral e período de entrega no quarto trimestre deste ano , em quantidade de energia equivalente a 430 755 MWh. Além destes, serão ainda atribuídos mais "e 120 contratos de futuros com uma maturidade anual e período de entrega no ano de 2020, em quantidade de energia equivalente a 1.054.080 MWh e 195 contratos de futuros com uma maturidade trimestral e período de entrega no primeiro trimestre de 2020, em quantidade de energia equivalente a 425.685 MWh", detalha o regulador.