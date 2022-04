Lituânia é o primeiro país europeu a dispensar gás russo

A Lituânia é, oficialmente, o primeiro país na Europa a acabar com as importações de gás russo. A iniciativa surge numa altura em que se equacionam mais sanções ao regime do Kremlin e depois de semanas de discussão no bloco europeu sobre um eventual corte nas importações.Para as autoridades lituanas, a decisão - que vigora desde o dia 1 de abril - é um sinal do posicionamento do país face à invasão da Ucrânia, mas também um corte definitivo dos laços que ainda uniam aquela ex-república da União Soviética com a Rússia.O presidente lituano, Gitanas Nauseda, pediu entretanto aos restantes Estados-membros da União Europeia que rompam com governo de Vladimir Putin e deixem de importar petróleo e gás natural, porque "o regime do Kremlin utiliza este dinheiro para financiar a destruição de cidades ucranianas e os ataques a civis pacíficos", afirmou ao Financial Times.A Letónia e a Estónia, as outras duas repúblicas do Báltico, também interromperam as importações de gás natural proveniente da Rússia como resposta ao conflito na Ucrânia, mas apenas de forma temporária.De acordo com o operador letão de armazenamento de gás, Estónia, Lituânia e Letónia contam atualmente com uma grande quantidade de gás armazenado, suficiente para cobrir as necessidades durante o período de inverno. Ainda assim, alerta o mesmo organismo, estas regiões devem construir rapidamente um segundo terminal de gás natural liquefeito para acabar totalmente com a sua dependência face ao gás russo.