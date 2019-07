Lucro da EDP aumenta 7% para 405 milhões de euros

Os resultados do primeiro semestre da elétrica foram sustentados pela atividade internacional. A atividade em Portugal voltou a fechar no vermelho “penalizada pelo contexto regulatório e fiscal adversos”.

A elétrica liderada por António Mexia fechou o primeiro semestre com um resultado líquido de 405 milhões de euros, um aumento de 7% face ao ano anterior. Este desempenho é justificado pela elétrica pela crescimento da atividade internacional, que permitiu mitigar a queda em Portugal devido à quebra na produção hídrica e pelo impacto das medidas regulatórias.





O EBITDA subiu 11% para 1,9 mil milhões de euros, beneficiando do crescimento no negócio de renováveis. "A produção eólica e solar aumentaram a capacidade instalada em 6% para 11.4GW, enquanto a estratégia de rotação de ativos gerou neste período um ganho de 200 milhões de euros associado à venda acordada de uma carteira de parques eólicos em 4 países europeus", que representará um encaixe financeiro de 800 milhões no terceiro trimestre deste ano, revela a elétrica.