Lucro da REN sobe 2,8% para 119 milhões de euros em 2019

As contas foram impulsionadas pela melhoria nos resultados financeiros e uma contribuição positiva da operação no Chile. Já a taxa de energia (CESE) fez subir a carga fiscal da empresa para 40%.

A REN - Redes Energéticas Nacionais registou um resultado líquido de 118,9 milhões em 2019, o que representa um aumento de 2,8% em comparação com o ano anterior. Já o resultado líquido recorrente atingiu os 144,8 milhões de euros, um crescimento de 5,5%.

Para estes resultados contribuíram a melhoria em 9% dos resultados financeiros e "uma contribuição positiva da operação no Chile", explica a empresa liderada por Rodrigo Costa em comunicado emitido à CMVM esta quarta-feira, 25 de março.

Pelo contrário, o EBITDA recuou 1,2% para 486,2 milhões de euros resultante de uma mais baixa remuneração da base regulada de ativos (RAB) no valor de 11,4 milhões de euros decorrente da redução das taxas de juro das Obrigações de Tesouro, bem com o dos ativos. "Estes valores foram parcialmente compensados pela melhoria dos resultados da Electrogas] e pela consolidação da Transemel", ambas empresas com operações no Chile.





A cotada liderada por Rodrigo Costa relembra ainda que o EBITDA de 2018 incluiu a venda extraordinária do negócio de gás natural, no valor de 4 milhões de euros, também com impacto na comparação com 2019.