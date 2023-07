Lucros da EDP Renováveis caem 70% no primeiro semestre

A EDP Renováveis obteve 80 milhões de euros de lucros no primeiro semestre deste ano, menos 70% do que no mesmo período de 2022, de acordo com a informação da empresa publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Lucros da EDP Renováveis caem 70% no primeiro semestre









