Lucros da REN encolhem 11,1% para 97,2 milhões de euros em 2021

resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações)





(menos 42,8M milhões de euros em comparação com menos 46,8 milhões de euros em 2020).

pela menor remuneração dos ativos (menos 3,4 milhões de euros), pela descida de 5,1 milhões de euros nos incentivos à racionalização económica dos investimentos (IREI) e pela subida dos preços da energia (5 milhões de euros)". Não obstante, a empresa destaca o "contributo positivo do negócio internacional, nomeadamente o desempenho da Transemel no Chile.



Leia Também Renováveis representam 60% da eletricidade em Portugal

A REN - Redes Energéticas Nacionais fechou 2021 com lucros de 97,2 milhões de euros, traduzindo uma redução de 11,1% face a 2020.Em comunicado, enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a energética atribuiu a diminuição do resultado líquido ao recuo no EBITDA (e aumento do imposto, apesar do "contributo positivo dos resultados financeiros"O EBITDA retrocedeu 2% para 460,8 milhões de euros em 2021, "impactado



A REN, a última das cotadas do PSI a apresentar os resultados financeiros do ano passado, explica ainda que nas contas pesou também "um menor custo da dívida - redução de 1,8% para 1,6% - e um aumento da taxa efetiva de imposto para os 44,9% (subida de 6,2 milhões de euros em comparação com 2020), incluindo a CESE".



Do ano passado, a energética destaca ainda o "forte crescimento" do CAPEX - subiu 42,6% para 73,8 milhões de euros -, assim como das "transferências para a exploração", que mais do que triplicaram, crescendo 288,3% para 309,1 milhões de euros. O que, aponta, figura como "resultado dos investimentos necessários para a transição energética em curso, tendo a empresa continuado a recuperar grande parte do atraso causado pela pandemia em 2020".





Leia Também 2021 foi um ano de recordes nas renováveis

"Com estes resultados a REN consegue cumprir com todos os objetivos que tinha definido no seu plano de negócios em 2021", diz.



Em face dos resultados, o conselho de administração da REN vai propor, na Assembleia Geral, marcada para 28 de abril, o pagamento de um dividendo de 15,4 cêntimos por ação, um valor em linha com a nova política de dividendos apresentada para o período 2021-24.