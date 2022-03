Subida das cotadas da energia puxa pelo PSI. REN valoriza mais de 3%

A bolsa de Lisboa fechou a última sessão da semana em terreno positivo, a acompanhar os ganhos registados nas principais congéneres europeias. O índice de referência nacional apreciou 0,8% para 5.849,12 pontos.



Das 15 cotadas que compõem o PSI, 14 fecharam a negociação em alta e uma em queda - a Sonae, que cedeu 0,4% para 0,991 euros.



As cotadas da energia estiveram em destaque nesta sessão, com os ganhos mais ligeiros a serem registados pelo peso-pesado EDP, que avançou apenas 0,02% para 4,28 euros.



Ao fechar a sessão com uma cotação de 2,825 euros, a REN toca num máximo de quase 12 anos, de maio de 2010.



A Galp registou a segunda maior subida no PSI, a valorizar 2,16% (11,61 euros), num dia em que o petróleo inverteu a tendência de alívio e está agora a subir mais de 1%, devido a mais um ataque a instalações da Arábia Saudita.



A Greenvolt somou 1,94% e fechou com ganhos de 6,84 euros. A cotada liderada por João Manso Neto foi incluída esta quinta-feira na lista de "top picks" do Santander para investir na Ibéria no segundo trimestre do ano. É a única empresa portuguesa numa lista de sete cotadas.



A REN foi a cotada que mais valorizou no PSI, a somar 2,36% para 2,825 euros, depois de ter



A Semapa apreciou 1,03% (11,78 euros) e a Nos avançou 0,79% para 3,818 euros.



Na banca, o BCP somou 0,58% e fechou a semana com uma cotação de 0,1574 euros. Já no retalho, a Jerónimo Martins valorizou 0,1%, terminando a negociação com uma cotação de 20,67 euros.







(notícia atualizada às 16:55)