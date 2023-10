MadoquaPower2X aumenta investimento em hidrogénio em Sines para 2,8 mil milhões

Leia Também Consórcio com projeto de 1.000 milhões em Sines para produzir hidrogénio e amónia verdes

O consórcio internacional português, dinamarquês e neerlandês MadoquaPower2X (MP2X), liderado pela empresa Madoqua Renewables, anunciou esta quarta-feira um aumento de investimento de 1,3 para 2,8 mil milhões de euros nas unidades de produção de hidrogénio e amoníaco verdes na zona industrial de Sines, que terão uma capacidade de produção superior a 1 GW.A Madoqua Renewables apresentou o projeto MP2X publicamente a 22 de abril de 2022, que entretanto já "alcançou marcos importantes no seu desenvolvimento" que permitiram alcançar um "elevado grau de maturidade". Na prática trata-se de um acréscimo de 1,5 mil milhões para a segunda fase do projeto, que vão somar-se aos 1,3 mil milhões já anunciados anteriormente para implementar a primeira fase do projeto.Para a CEO da aicep Global Parques, Isabel Caldeira Cardoso, este aumento no investimento "reflete as ambições do projeto inicial, para o qual os promotores reservaram já 59 hectares de terreno na ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines, o dobro dos 25 hectares da fase inicial".O projeto prevê a criação de 265 postos de trabalho permanentes e 6.000 postos de trabalho indiretos a partir de 2025.Por seu lado, a diretora não-executiva da MadoquaPower2X, Marloes Ras, salientou a ambição do projeto assente num plano de estratégico a oito anos, e lembrou que "só a primeira fase do projeto já corresponde a 20% das metas portuguesas no contexto da produção europeia de hidrogénio verde".A empresa irá utilizar 560 MVA para produzir anualmente 50 mil toneladas de hidrogénio e 300 mil toneladas de amoníaco verdes usando energia elétrica renovável. Na segunda fase, o projeto utilizará uma ligação elétrica de 1400 MVA para produzir um total de 150 mil toneladas de hidrogénio e mais de um milhão de toneladas de amoníaco verdes anualmente. O MP2X prevê a construção e operação de parques solares e eólicos dedicados à unidade industrial de Sines.Em relação ao consórcio, a Madoqua Renewables está a desenvolver projetos avaliados em dois mil milhões de euros ao longo da cadeia de valor do hidrogénio. A Power2X é uma empresa de desenvolvimento de projetos e consultoria de gestão para transição energética na Europa, África e Médio Oriente. A Copenhagen Infrastructure Partners gere oito fundos, com 16 mil milhões de euros sob gestão de 100 investidores institucionais da Europa, Ásia, Austrália e América do Norte e organizações multilaterais.