Portugal no pódio mundial dos vales de hidrogénio

O termo “hydrogen valley” foi criado por Bruxelas para projetos que incluem toda a cadeia de valor do hidrogénio verde. Portugal tem hoje dois vales de hidrogénio em Sines e outros três no resto do país. Só Alemanha (16) e França (sete) superam este número.

