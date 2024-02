Italiana Maire Tecnimont vai construir fábrica de hidrogénio e amoníaco em Sines

Leia Também MadoquaPower2X aumenta investimento em hidrogénio em Sines para 2,8 mil milhões

Leia Também Portugal pode exportar amónia verde já em 2026

O grupo italiano Maire, com sede em Roma e cotado na bolsa de Milão, anunciou esta segunda-feira que a sua subsidiária Tecnimont - Integrated E&C Solutions ganhou um contrato para, formado pela Madoqua Renewables, pela Power2X e pela Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Além do design de engenharia, a Tecnimont irá também ficar responsável pela construção, compra de equipamentos e montagem de toda a obra da futura fábrica de produção em larga escala.O projeto envolve a, onde será carregado para navios para exportação ou utilizado como combustível marítimo.Em outubro de 2023,Os promotores já reservaram 59 hectares de terreno na ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines para o projeto, o dobro dos 25 hectares da fase inicial. O projeto prevê a criação de 265 postos de trabalho permanentes e 6.000 postos de trabalho indiretos a partir de 2025.O âmbito do trabalho da Tecnimont inclui o projeto de integração dos eletrolisadores, a unidade de separação de ar para produção de nitrogénio, a fábrica de produção de amoníaco, bem como instalações de armazenamento e carregamento de navios. Como parte do acordo, a empresa também apresentará uma proposta de contrato de Engenharia, Compras e Construção para as atividades de construção da fábrica., e "é mais uma prova das sinergias com base no posicionamento da empresa como fornecedor de soluções integradas de tecnologia. Como tal, a Tecnimont fornecerá a sua experiência, aproveitando as competências tecnológicas da NextChem Tech para a produção e armazenamento de hidrogénio", disse o grupo italiano em comunicado.Por sua vez, o consórcio MadoquaPower2X utilizará a energia renovável gerada por ativos solares e eólicos em desenvolvimento em Portugal, combinados com"Será a primeira instalação em Sines, o maior polo industrial e logístico da Península Ibérica, a produzir energia limpa à escala industrial e com os mais elevados padrões ambientais e de segurança. O projeto visa a criação de uma cadeia de valor transportadora de energia de exportação entre o Porto de Sines (Portugal) e o Northwestern European Hub", refere o grupo Maire no mesmo comunicado.Sobre o acordo agora conseguido, Alessandro Bernini, CEO da Maire, comentou: "A sinergia entre as empresas do nosso grupo é o principal fator de sucesso da proposta de valor. Este contrato mostra a nossa no segmento de produção de hidrogénio verde e do amoníaco, o que ajuda a apoiar a transição para uma energia limpa".