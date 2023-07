Margem de refinação da Galp cai 46% no trimestre mas supera expectativas

A Galp registou uma margem de refinação de 7,7 dólares por barril de petróleo no segundo trimestre deste ano, uma quebra de 46% face aos 14,3 dólares dos primeiros três meses do ano, indicou esta segunda-feira a petrolífera em comunicado à CMVM. Ainda assim, os números ficaram bem acima dos 6,6 dólares antecipados pelos analistas ouvidos pela Bloomberg.A margem de refinação caiu 62% em relação ao segundo trimestre do ano passado, período em que se fixou nos 20,1 dólares por barril.A produção da Galp no Brasil aumentou 4% em termos homólogos no segundo trimestre, embora tenha diminuído 3% face aos primeiros três meses.A empresa indica ainda que a taxa temporária de 9,2% sobre as exportações de petróleo do Brasil - que vigorou de 1 de março até 30 de junho - deverá ter um impacto de 50 milhões de euros nas contas trimestraisO "trading update" da Galp indica ainda que as vendas da companhia caíram em termos homólogos nos combustíveis (-6%), tendo aumentado 3% face ao primeiro trimestre. Na eletricidade, a quebra homóloga cifrou-se em 17% e em cadeia o recuo situou-se em 4%.Por outro lado, a comercialização de gás natural afundou 34% em comparação com o segundo trimestre de 2022 e caiu 12% face ao trimestre anterior.