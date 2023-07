Lucro da Galp cresce 21%, para 508 milhões no primeiro semestre

Quanto ao período de janeiro a junho, a petrolífera indica, em de 258 milhões de euros, menos 3% do que no período homólogo, mas um pouco acima dos 250 milhões obtidos entre janeiro e março.Quanto ao período de janeiro a junho, a petrolífera indica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que

devido a um "forte desempenho operacional" apesar de um "contexto menos favorável em termos petróleo, gás, eletricidade e refinação".

No segundo trimestre do ano resultado foi menos positivo,obteve um resultado líquido positivo de 508 milhões de euros, mais 21% face ao mesmo período de 2022,

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 16%, para 1,78 mil milhões de euros. Já o EBITDA da divisão de exploração e produção de petróleo ("upstream") desceu 36%, para 1,07 mil milhões de euros, enquanto o EBITDA da área industrial subiu 84%, para 524 milhões de euros.



No primeiro semestre registou-se ainda uma quebra da produção média de 4%, para 118,5 mil barris por dia, e uma queda de 30% no preço de venda do petróleo, para 74,5 dólares por barril.



A margem de refinação da Galp baixou 14% face ao mesmo período do ano passado, para 10,9 dólares por barril. Se olharmos apenas para o segundo trimestre, a queda foi mais expressiva, com a empresa a registar uma quebra de 46% nas margens de refinação face aos primeiros três meses do ano e um tombo de 62% em termos homólogos.





Na nota, a Galp mantém as previsões para os resultados deste ano e espera gerar um EBITDA da ordem dos 3,2 mil milhões de euros. O investimento líquido em 2023 deve ficar entre os 400 e os 600 milhões de euros.