Mecanismo ibérico gerou poupança de 21,3 euros por megawatt-hora até setembro

De acordo com os números mais recentes da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), o mecanismo ibérico que impõe um limite ao preço do gás natural usado para a produção de eletricidade em centrais térmicas gerou uma poupança de 21,3 euros por megawatt-hora (MWh). O mecanismo ibérico estará em vigor até ao final de 2023, depois de ter sido prolongado pela União Europeia.O boletim de eletricidade renovável de setembro da APREN mostra que, desde 15 de junho de 2022, quando entrou em funcionamento, até 30 de setembro de 2023, o mecanismo ibérico equivaleu a uma redução de 13,1% no preço horário médio no mercado grossista ibérico MIBEL.No entanto, sublinha a APREN, "durante os meses de abril a agosto de 2023, o mecanismo ibérico não provocou alterações no preço da eletricidade". Isto deve-se ao facto de os preços do gás natural terem descido abaixo do limite que tinha sido sido estabelecido.No total, diz ainda o mesmo boletim, 264,1 dos 353,9 TWh de eletricidade produzidos "foram sujeitos ao mecanismo de ajuste dos consumidores na Península Ibérica".Quanto aos preços da eletricidade nos mercados grossistas, a APREN mostra que o preço médio horário registado no MIBEL em Portugal entre janeiro e setembro deste ano fixou-se em 92,7 euros por MW, o que representa uma diminuição de 50% face ao mesmo período do ano passado.Já durante o mês de setembro de 2023, registou-se um preço mínimo horário no MIBEL em Portugal de 4,08 euros/MWh, com o máximo a bater os 170 euros/MWh.Na Europa, os valores médios aumentaram na sua maioria. Os preços máximos mais elevados foram registados na Alemanha e Dinamarca (524,2 euros/MWh), Áustria (437,4 euros) e Bélgica (330 euros/MWh).