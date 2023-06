Mecanismo ibérico permitiu preço médio da eletricidade 15% mais baixo deste junho de 2022

Leia Também Preço do gás para produzir eletricidade limitado a partir de 15 de junho

Segundo os dados recolhidos pela agência de notícias espanhola Efe, desde 15 de junho de 2022 o preço da eletricidade no mercado grossista ibérico (Mibel) registou um valor médio de 154,2 euros por megawatt-hora (MWh), ou seja, 15% abaixo dos 182,2 euros/MWh que se deveriam ter registado, em média, nestes 12 meses, sem a intervenção do mecanismo ibérico em vigor em Portugal e Espanha.De acordo com o jornal espanhol Expansión, que cita a Efe, nos últimos três meses e meio (desde fevereiro) o mecanismo que impõe um limite de preço para o gás usado para produzir eletricidade não foi aplicado devido à redução dos preços do gás, que têm estado abaixo deste teto máximo.Dezembro de 2022 foi o mês em que o mecanismo ibérico teve um maior efeito, refere a Efe, quando baixou o preço da eletricidade em cerca de 35%, com uma média de 134,6 euros/MWh face aos 207,6 euros/MWh que teriam sido pagos sem esta ferramenta.Já em janeiro, abril e maio de 2023 o preço médio no Mibel rondou os 70 euros/MWh, sendo um dos mais baixos dos últimos dois anos.Esta ferramenta de controlo dos preços da energia elétrica, que só foi aplicado em Portugal e Espanha devido aos baixos níveis de interligação que fazem da Península Ibérica uma "ilha de energia" dentro da Europa, tem também permitido que no último ano os preços da luz nos dois países tenham sido também mais baixo do que aqueles registados noutros países europeus.Itália, por exemplo, teve um preço médio de 258,6 euros/MWh, mais 68% do que o preço grossista ibérico, com picos de 740 euros/MWh no passado mês de agosto, segundo os dados apurados pela agência Efe.Já França, afetada pela paralisação prolongada de várias centrais nucleares no país, pagou a eletricidade 48% mais cara face ao Mibel, com uma média de 227,5 euros/MWh, o que levou a um aumento significativo das importações de energia elétrica a partir de Espanha.Por seu lado, a Alemanha registou preços grossistas da energia elétrica a um preço médio de 202,9 euros/MWh, mais 32% do que a Península Ibérica.