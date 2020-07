Ministro do Ambiente: Fecho de Sines é "boa notícia" mas "suscita inquietações"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática considerou esta terça-feira, no Parlamento, que a decisão da EDP de antecipar o fecho da central elétrica de Sines até ao final do ano "é positiva", mas frisou que a avaliação dessa decisão por parte do Estado "terá em conta a segurança do abastecimento e a rejeição de qualquer tipo de compensação à empresa", no caso de a central ter de continuar a operar.



Na sua intervenção inicial na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, João Pedro Matos Fernandes salientou que a Direção Geral de Energia e Geologia terá agora seis meses para avaliar a decisão da empresa. "O anúncio é uma boa notícia mas também nos suscita inquietações", disse.





Em sua opinião, "a situação ideal seria o encerramento da central acontecer já com as barragens do Alto Tâmega a funcionarem e com a construção da linha 400 kV que ligará Ferreira do Alentejo a Tavira concluída".No entanto, acrescentou, "mesmo sem estas infraestruturas a funcionarem, o sistema elétrico nacional dispõe de redundâncias que poderão garantir o habitual abastecimento de eletricidade ao sul do país"."É uma matéria que estamos a estudar. Iremos verificar se este objetivo que consideramos uma boa notícia será concretizável no prazo proposto pela EDP", disse.O ministro sublinhou que a operação desta central "tornou-se economicamente pouco atrativa, com a quebra do preço da eletricidade nos mercados grossistas, resultado da diminuição da procura e do desincentivo fiscal à produção a partir do carvão".E acrescentou que "o preço no mercado de licenças de emissão de dióxido de carbono, o fim progressivo da isenção do ISP, a taxa de carbono sobre o carvão e a descida do preço do gás natural, entre outros fatores, tornaram-na pouco viável. Não é nada que não esperássemos. Não é nada que não desejássemos", afirmou o governante, para frisar que "por via fiscal, desencorajámos a produção a partir deste tipo de combustível".Matos Fernandes recordou ainda que desde janeiro deste ano a central não foi ativada, "mostrando que não foi uma peça necessária no puzzle do sistema elétrico nacional".O responsável disse ainda aos deputados que dos trabalhadores da central 122 são dos quadros da empresa, tendo a EDP garantido já que têm o futuro assegurado. Por outro lado, há ainda 222 que são prestadores de serviços externos, havendo destes 150 que não têm essa "definição evidente".Salientando a intenção de concentrar em Sines um novo pólo energético fundado nas renováveis, Matos Fernandes garantiu que "tudo faremos para que não haja desemprego, que mancharia a vontade positiva de encerrar a central a carvão".