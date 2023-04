Ministros do G7 sem prazo para dizerem adeus ao carvão

Os ministros da Energia e Ambiente do G7 concordaram este domingo, 16 de abril, em acelerar esforços para eliminar gradualmente a utilização de carvão e outros combustíveis fósseis, mas sem estabelecerem um novo prazo.





"Sublinhamos o nosso empenho, no contexto dos esforços globais, em acelerar a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis para atingir sistemas energéticos com emissões líquidas nulas [de carbono] até 2050", pode ler-se na declaração conjunta dos ministros do G7 no final da reunião em Sapporo, norte do Japão.





O documento não acompanha este compromisso com um prazo específico antes de 2050, como vários membros do G7 tinham solicitado, devido a um desacordo com outros membros, como o país anfitrião, cujo aprovisionamento energético é altamente dependente do carvão e do petróleo e gás importados.





Os ministros apelaram à diversificação do abastecimento energético e ao rápido desenvolvimento de "energia limpa, segura, sustentável e acessível" no âmbito do quadro global de ação acordado para 2050, com vista a limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus.





O G7 também manifestou a sua vontade de trabalhar com outros países "para eliminar progressivamente novos projetos de produção de energia a carvão o mais rapidamente possível, a fim de acelerar a transição para a energia limpa de uma forma justa".





A declaração reconhece, contudo, "a importância da segurança energética nacional, acessibilidade e resiliência", bem como "a necessidade de abordar a pobreza energética e de prestar apoio aos trabalhadores, regiões e comunidades afetadas".





O grupo de países que inclui o Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos também se comprometeram a tomar medidas para melhorar as cadeias de fornecimento de energia, perturbadas pela invasão russa da Ucrânia, e reiteraram o apoio a Kiev face à agressão por parte do país vizinho.





Os países do G7 anunciaram ainda a intenção de reduzir para zero a a poluição com origem no plástico até 2040, através da economia circular e da redução ou eliminação gradual dos plásticos descartáveis e não recicláveis, de acordo com o comunicado conjunto do G7.





Os ministros da Energia e Ambiente do G7 estabeleceram ainda o objetivo de reduzir as emissões de C02 da frota automóvel dos países membros em pelo menos 50% até 2035, em relação aos níveis de 2000.





Isto faz parte do objetivo global de atingir emissões líquidas zero do setor automóvel até 2050, o que exigirá ações-chave da indústria em todos os países, incluindo medidas já implementadas pelos membros do G7 para atingir 100% das vendas de automóveis elétricos até 2035.





Para o conseguir, comprometem-se a cooperar no trabalho de desenvolvimento de infraestruturas de produção de veículos elétricos e sistemas de carregamento, bem como de apoio a combustíveis neutros em termos de emissões, de acordo com a declaração conjunta.





Outras medidas mencionadas são os esforços para "harmonizar métodos para assegurar o fornecimento de materiais de baterias", e para apoiar a reciclagem de dispositivos de armazenamento de baterias.



Com vista a promover a utilização do hidrogénio como energia limpa, "serão avaliados os desenvolvimentos em tecnologias tais como veículos de células de combustível, veículos híbridos e combustíveis de baixo teor e neutros em CO2, incluindo biocombustíveis e sintéticos", acrescenta-se na declaração.