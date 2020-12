Mudar de tarifário da luz ou gás pode representar poupança de 645 milhões de euros por ano

Mais de 70% dos portugueses não muda de tarifário de luz ou gás há dois anos. Contudo, uma simples alteração pode reduzir em 647 milhões de euros o consumo anual destas duas componentes energéticas em Portugal.





Numa análise realizada pelo Payper a 390 mil faturas percebeu-se que as famílias portuguesas continuam a pagar por energia um valor muito superior à atual oferta.





A aplicação independente especializada na comparação de tarifários justifica as contas com base na poupança anual acumulada já gerada para os seus utilizadores, onde, em apenas um ano, já ascendeu a 849 mil euros, o que representa uma média de cerca de 163 euros por ano e por utilizador."Se existem atualmente, segundo a DGEG, cerca de 5,5 milhões de clientes residenciais domésticos em Portugal e se considerarmos que cerca de 72% destes utilizadores não mudaram de comercializador nos últimos anos, e considerando uma poupança média de 163 euros anuais por utilizador, atualmente as famílias portugueses podem poupar cerca de 645 milhões todos os anos, se optarem por mudar para um comercializador de eletricidade ou gás, com melhores condições para o seu tipo de consumo", explica Nuno Costa, Data Analyst do Payper.O estudo alerta ainda que, segundo os dados mais atuais da ERSE, existem atualmente 34 diferentes comercializadores de eletricidade e 16 de gás em Portugal Continental, contando com 3.289 diferentes tarifários de eletricidade e 350 tarifários de gás canalizado. Reforçando que "infelizmente, nas ilhas da Madeira e Açores, o mercado de energia ainda não está liberalizado".