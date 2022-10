“Não devemos dramatizar a questão” do gás da Nigéria, diz Jorge Vasconcelos

Em semana de apresentação de resultados, o presidente executivo da Galp, Andy Brown, deu conta que a Nigéria vai falhar a última carga de gás de outubro, não se prevendo mais disrupções para novembro. No entanto, a petrolífera optou por comprar gás via Espanha, por gasoduto, e avisou que os preços no mercado regulado podem subir em 2023, já que os preços que está a negociar estão a ficar mais caros.

“Não devemos dramatizar a questão” do gás da Nigéria, diz Jorge Vasconcelos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Não devemos dramatizar a questão” do gás da Nigéria, diz Jorge Vasconcelos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar