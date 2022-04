O fornecimento de gás natural russo aos países europeus não está ameaçado no imediato, garantiu esta sexta-feira o Kremlin.Falando aos jornalistas, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, assegurou que o decreto assinado ontem por Vladimir Putin, impondo o pagamento em rublos do gás russo por parte dos países considerados "hostis" por Moscovo, não terá um efeito imediato."Isso significa que se não houver confirmação de pagamento em rublos o fornecimento de gás será cortado a partir de 1 de abril? Não, não significa. E isso não decorre do decreto", frisou.De acordo com a BBC, a ordem de Putin deverá começar a afetar os pagamentos a partir de finais de abril.A Rússia é responsável por cerca de 40% das importações de gás natural da União Europeia e de aproximadamente 30% das importações de petróleo, sendo que a quase totalidade dos contratos são pagos em euros e em dólares.