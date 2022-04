Nestlé sem impacto no fornecimento de cereais, mas sofre com energia

Comprar em Portugal, Espanha ou França protegeu a Nestlé do impacto direto da guerra no fornecimento de cereais, mas a empresa sofre com o agravamento dos custos, sobretudo da energia. Os efeitos já se refletem no consumidor.

