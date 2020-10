NextEnergy Capital investe 18 milhões em central fotovoltaica em Albufeira

A NextEnergy Capital, empresa de gestão de investimentos e ativos no setor das energias renováveis, acaba de anunciar a sua primeira operação em Portugal, com a aquisição da Central Fotovoltaica de Paderne, no concelho de Albufeira, num investimento de 18 milhões de euros.





Os trabalhos de construção arrancam ainda este ano e contemplam a instalação de 39.564 painéis solares, com uma potência instalada de 17,4 MWp, que ocuparão 28 hectares de área, estando o início da operação previsto para 2021. A capacidade de produção anual de 29.6 GWh de energia elétrica permitirá abastecer mais de oito mil habitações e evitar a emissão de 9.620 toneladas de CO 2 por ano.





O projeto, adquirido às empresas Azimuth Molecule e Cardinal Flexível, beneficia de um contrato de compra de energia pelo prazo de dez anos.



Alqueva: Covid-19 trava maior projeto fotovoltaico flutuante da Europa Leia Também

"Pelas condições de irradiação solar, a Península Ibérica é um mercado-chave para o qual temos um plano de crescimento definido, que nos permitirá fechar novos projetos de investimento até final do ano", indica Filinto Martins, diretor-Geral do fundo NextPower III, através do qual esta operação é concretizada. O mesmo responsável salienta que o projeto contribui "para o desenvolvimento económico e sustentável da região do Algarve"





A NextEnergy Capital, com sede em Londres, no Reino Unido, é responsável pela gestão de investimentos e ativos no setor das energias renováveis, no valor de mais de dois milhões de dólares, através de três veículos de investimento: dois fundos privados, NextPower III e NextPower II, e um fundo de investimento cotado, o NextEnergy Solar Fund Limited. Com este projeto e dado os ativos solares operacionais e em construção, o portefólio do fundo de investimento NextPower III aumenta a sua diversificação e alcança os 335 MWp de capacidade instalada.