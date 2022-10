Nigéria falhou quatro cargas de gás natural até agosto

Fonte oficial do Ministério do Ambiente e da Ação Climática revela ao Negócios que “até agosto de 2022 a Nigéria falhou quatro carregamentos de gás natural de um total previsto de cerca de 30”. Terá sido este o principal motivo para a viagem com caráter de urgência do secretário de Estado da Energia, João Galamba, e do ainda CEO da Galp, Andy Brown, a Abuja, no início de setembro, para

...