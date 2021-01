Nova equipa de gestão da EDP aprovada com 99,98% dos votos

A lista do novo conselho de administração executivo da EDP, encabeçada por Miguel Stilwell de Andrade, foi aprovada por 99,98% dos acionistas presentes na assembleia-geral extraordinária que decorreu remotamente esta terça-feira, sabe o Negócios.

Após a votação dos acionistas nesta reunião, que contou com quórum de 73,9%, o novo "board" tem assim luz verde para iniciar as suas funções para o próximo triénio (2021-2023), arrancando, ao mesmo tempo, com uma nova Era da elétrica após uma década e meia aos comandos do histórico CEO António Mexia.





O outo ponto da agenda, relativo à prorrogação da política de remuneração da administração da EDP, também foi aprovado, mas com menor votos favoráveis: 89,39%.





Além de Stilwell de Andrade, que já ocupava o cargo de CEO interino desde Julho, a nova equipa de gestão inclui ainda Rui Teixeira, Miguel Setas, Vera Pinto Pereira e Ana Paula Marques, antiga vice-presidente da Nos e o único novo membro do conselho executivo da EDP que foi reduzido de sete para cinco gestores. Os pelouros de cada um dos administradores deverão ser conhecidos também esta terça-feira.

