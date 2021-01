Stilwell vai acumular liderança da Renováveis. Rui Teixeira será o CFO

Miguel Stilwell de Andrade vai acumular os cargos de presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis. Rui Teixeira, até agora CEO interino da EDP Renováveis, vai ficar com a pasta financeira no próximo triénio (2021-2023) da EDP, bem como da EDP Renonáveis.





Rui Teixeira já tinha desempenhado esta função em 2007 na EDP Renováveis, bem como posteriormente na casa-mãe. O gestor será ainda o novo o representante para as relações com o mercado, cargo até agora ocupado também pelo novo CEO: Stilwell de Andrade. Miguel Stilwell de Andrade decidiu, assim, passar as funções que o próprio desempenhava até ao momento e acumulava com a presidência interina, ao gestor que trabalha na EDP desde 2007 e integra o "board" desde 2015.





Vera Pinto Pereira, que integra o conselho executivo desde 2018, vai acumular a área de comercialização do Grupo, ou seja, não só em Portugal com a EDP Comercial, pasta que assumiu logo quando entrou para o "board", mas também em Espanha e no Brasil.





Miguel Setas, quadro da EDP desde 2006, vai ficar com as redes de distribuição a nível global. Pelouro que irá acumular com a presidência do conselho de administração da EDP Brasil. O novo presidente executivo da operação no Brasil será João Marques da Cruz, um dos administradores históricos do grupo que saíram da equipa de gestão.





Já Ana Paula Marques, o único novo membro da equipa de gestão, vai ficar responsável pelas áreas de gestão convencional e digitalização da EDP.