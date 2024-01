Octopus Energy entra em Portugal com investimento de 100 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o mercado do autoconsumo industrial de eletricidade renovável a crescer cada vez mais em Portugal, surge agora uma nova empresa dedicada à expansão deste segmento de negócio. A Spark Wave Energy nasceu da forte vontade de dois investidores internacionais presentes no país – o espanhol Diego Hernando Ortega, da Liberdade Capital, e o norueguês Jorgen Smeby, da Simba Capital – de trazer para Portugal a gigante europeia de energias renová

...