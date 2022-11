Olivier Blum: "COP27 deve ir além da crise energética e não arriscar metas"

Numa altura em que se discute no Egito as crises climática e energética, a Schneider Electric deixa o alerta: o foco não pode ser apenas no curto prazo, e na substituição do gás por outras energias fósseis, sob pena de comprometer as metas para 2050.

Olivier Blum: "COP27 deve ir além da crise energética e não arriscar metas"









