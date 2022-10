Ondas portuguesas têm 35 kW por metro. Suecos prontos a “surfar”

É já no fim de outubro que a CorPower Ocean vai começar a produzir eletricidade a partir das ondas no mar português. Galp, EDP, Shell, e até a Ikea, estão interessadas no negócio.

