Participada da EDP no Brasil vai encaixar mais 265 milhões de euros com revisão de tarifas

A EDP Espírito Santo (EDP ES), controlada pela EDP Brasil, vai beneficiar de uma receita regulada bruta de 1.409 milhões de reais (265,6 milhões de euros ao câmbio atual) no âmbito da revisão tarifária periódica feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), informou esta terça-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell.Em comunicado à CMVM, a EDP, que detém 57,39% da EDP Brasil, indica que as novas tarifas, que representam um aumento médio para os consumidores de 11,5% face ao período homólogo, representam para a EDP ES uma receita regulada bruta de 1.409 milhões de reais.O processo de revisão tarifária periódica ocorre a cada três anos, cabendo ao regulador brasileiro recalcular "os custos regulatórios passíveis de gestão pela distribuidora"A base de remuneração líquida cifra-se em 3,79 mil milhões de reais (714,34 milhões de euros), valor que compara com os 2,58 mil milhões de reais (486,28 milhões de euros) do período anterior.