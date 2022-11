Polónia anula multa de 6.200 milhões da Gazprom pela construção do Nord Stream 2

A Polónia anulou esta segunda-feira uma multa de 6.200 milhões de euros imposta à russa Gazprom pelo UOKiK (Serviço de Proteção da Concorrência e do Consumidor) pela construção do gasoduto Nord Stream 2. O UOKiK garantiu que vai recorrer da sentença."Vamos recorrer desta sentença", afirmou o presidente do UOKiK, Tomasz Chrostny, em comunicado, manifestando surpresa face à decisão.O UOKiK tinha acusado a Gazprom e outras cinco empresas envolvidas na construção do gasoduto de terem criado uma 'joint-venture' (acordo entre empresas para um objetivo comercial comum) sem consentimento.No entanto, o tribunal concluiu que o projeto não foi implementado por uma 'joint-venture', mas por uma subsidiária da Gazprom.As cinco empresas - Engie Energie, Uniper, OMV, Shell e Wintershall -, foram alvo de uma coima total de 234 milhões de zlotys (cerca de 52 milhões de euros).Os gasodutos Nord Strem 1 e Nord Stream 2 foram atingidos por explosões no final de setembro.Na sexta-feira, os responsáveis pela investigação preliminar, realizada na Suécia, garantiram que se tratou de um ato de sabotagem.O Nord Stream 2 foi construído para duplicar a capacidade de importação de gás russo para a Alemanha.