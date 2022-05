Polónia quer receber gás natural liquefeito de Portugal via Sines

Leia Também Portugal investe 35 milhões em Sines para reexportar gás

Leia Também Costa salienta que Portugal pode contribuir para autonomia energética europeia

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawieck, confirmou esta sexta-feira que o seu país está interessado num acordo de cooperação com Portugal que permita obter gás adicional distribuído para a Polónia a partir do sul da Europa, avança a Reuters.Por seu lado, António Costa confirmou também que Portugal está já em discussões com vários governos, entre os quais a gigante Alemanha, sobre a possibilidade de utilizar o porto de Sines como plataforma de transbordo para a transferência de combustível de grandes navios para metaneiros mais pequenos, com melhores condições de operar nos mares do Norte e Báltico. E acrescentou que Lisboa está disposta a dar apoio técnico a Varsóvia para o processo.Neste cenário, a Polónia e Portugal poderão cooperar no potencial de capacidade de "transshipping", a partir do Porto de Sines, para navios metaneiros mais pequenos que seguirão para os portos do centro e norte da Europa, disse o primeiro-ministro polaco numa conferência de impresa conjunta com António Costa, que se encontra de visita à Polónia. Para Morawieck, o GNL que vem de Portugal pode ser enviado para vários países para ajudá-los a reduzir sua dependência da Rússia."A Polónia está a tornar-se num centro de gás, por isso, se pudéssemos obter gás adicional dos nossos vizinhos ocidentais ou do sul, que seria distribuído para a Polónia, estaríamos mais interessados neste tipo de cooperação com Portugal", disse Morawiecki após o encontro com o seu homólogo.Portugal planeia duplicar a capacidade de operação de Sines para lidar com navios-tanque de gás natural liquefeito e transferir depois o GNL para navios mais pequenos para enviar para países dependentes do gás canalizado da Rússia, disseram Reuters várias fontes em abril.O Governo portugês defende que Sines - o porto europeu de águas profundas mais próximo da costa dos EUA - pode ser uma porta de entrada para o GNL de países como Estados Unidos, Nigéria ou Trinidad e Tobago.