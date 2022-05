Portugal investe 35 milhões em Sines para reexportar gás

Até ao final do ano estarão a sair de Sines navios metaneiros de pequena dimensão, em direção aos portos do centro e Norte da Europa, carregados de gás natural liquefeito. Daqui a dois anos o Terminal da REN contará com novo depósito de armazenamento que custará 30 milhões.

