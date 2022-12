Polvo inglês financia espanhola FFNEV para entrada nas renováveis em Portugal

de eólicas offshore que o Governo deverá lançar no próximo ano.

A britânica Octopus Energy, através da sua divisão de geração, anunciou esta quinta-feira um investimento na espanhola FF New Energy Ventures (FFNEV), dedicada à construção e operação de centrais fotovoltaicas e outras instalações de energias renováveis, noticia a Reuters.O investimento destina-se à expansão das atividades da FFNEV em Espanha e à entrada no mercado português. Este financiamento, cujos detalhes não foram revelados, servirá também para acelerar no futuro a expansão para a América Latina.A FFNEV tem mais de 2 gigawatts (GW) de projetos renováveis em pipeline e criou, em setembro, a IberBlue Wind, uma "joint-venture" com a irlandesa Simply Blue e a espanhola Proes Consultores, para a energia eólica flutuante na Peninsula Ibérica, pretendendo atingir uma produção de 5 GW.O consórcio pretende licitar no leilãoCom o investimento do "polvo" britânico, a FFNEV quer atingir 1,6 GW em novas instalações de geração e armazenamento de energia fotovoltaica em Portugal e Espanha até 2030.