Porto de Aveiro anuncia concurso para três lotes destinados ao setor eólico

A Administração do Porto de Aveiro (APA) vai abrir concurso público para a concessão de três lotes na área portuária, para o setor eólico, depois de ter recebido cinco manifestações de interesse.A Administração do Porto de Aveiro havia publicitado em meados de junho que iria concessionar mais de 192 mil metros quadrados, repartidos em três lotes, na Zona de Atividades Logísticas e Industriais (ZALI), abrindo um prazo de 30 dias para a apresentação de manifestações de interesse.Segundo fonte portuária, foram recebidas manifestações de interesse de cinco empresas nas três parcelas de terreno a concessionar, na ZALI."Verificando-se que todas as parcelas tiveram mais do que um interessado, a APA, S.A. vai preparar os termos do concurso público para a concessão das referidas parcelas", anuncia a administração portuária no seu "site".Conforme anunciou na altura, a concessão destina-se à construção e exploração de unidades industriais do setor eólico 'offshore'.De acordo com a Administração do Porto de Aveiro, pelas manifestações de interesse verifica-se que algumas das empresas pretendem ocupar todas as parcelas e outras apenas algumas.Posicionaram-se para a concessão com vista à construção de unidades industriais de produção de componentes para eólicas 'offshore', com a entrega no prazo das manifestações de interesse, as empresas Barranquesa A S.A., Alcobre - Condutores Eléctricos, S.A., Secret4direct, Lda, CS Wind Portugal, S.A. e Solidal - Condutores Eléctricos, S.A..