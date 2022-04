Portugal e Espanha amanhã em Bruxelas para negociar limitação ao preço do gás

Na atual configuração do mercado, o gás determina o preço global da eletricidade quando é utilizado, uma vez que todos os produtores recebem o mesmo preço pelo mesmo produto - a eletricidade - quando este entra na rede.

Portugal e Espanha reúnem-se esta terça-feira com a vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela Concorrência, num encontro servirá para discutir a "exceção ibérica" no mercado de eletricidade, refere a imprensa espanhola.A vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela área da Concorrência, Margethe Vestager, recebe esta terça-feira os ministros de Portugal e Espanha responsáveis pela transição climática e ambiente, um encontro ao mais alto nível com o ministro português do Ambiente a Ação Climática, Duarte Cordeiro e a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera.O encontro surge na agenda oficial da comissária Vestager, sem mais detalhes, mas vários meios de comunicação social de Espanha referem que em cima da mesa vai estar a proposta dos dois países para limitar a 30 euros por megawatt hora (MWh) o preço máximo do gás natural para a produção de eletricidade - ciclo combinado e cogeração - com o objetivo de aliviar a fatura da eletricidade.No final de março, Portugal e Espanha entregaram um documento em Bruxelas para discutir um mecanismo extraordinário para "evitar o 'efeito de contágio' da escalada de preços do gás ao mercado elétrico."A medida seria temporária, tendo em conta as "circunstâncias excecionais que estão a causar sérias dificuldades económicas" nos dois países.Contactado pelo Negócios, o ministério do Ambiente da Ação Climática adiantou tratar-se de uma "reunião de trabalho", sem adiantar detalhes.