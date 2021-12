Portugal e Espanha com eletricidade mais cara da Europa no Natal

O preço da eletricidade no mercado ibérico "celebra" o Natal com o valor mais elevado de toda a Europa. Segundo o OMIE, o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário, o preço médio vai chegar aos 226,42 euros por megawatt hora (MWh) em Portugal e Espanha.



O valor traduz uma descida de 27,2% face aos , mas os países ibéricos terão mesmo a luz mais cara no Natal, uma vez que os países onde os preços esta sexta-feira superavam os de Portugal e Espanha apresentam descidas mais pronunciadas. França vai registar uma queda de 31,7%, para os 218,11 euros, enquanto na Suíça os preços afundam 42,2%, para os 210 euros.



O preço da luz no mercado ibérico atingiu um máximo histórico esta quinta-feira, dia 23, com o valor médio a chegar aos 383,67 euros por MWh.



Os níveis históricos dos preços da eletricidade devem-se aos elevados preços do gás nos mercados nacionais, bem como ao aumento dos custos das licenças de emissão de CO2 e à diminuição da produção através de fontes renováveis, nomeadamente as eólicas, o que faz com que a produção renovável não seja suficiente para dar resposta à procura do sistema.