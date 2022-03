Preço da eletricidade bate recorde em Portugal: 442,54 euros

É um recorde absoluto que se registará esta segunda-feira no mercado da eletricidade em Portugal e Espanha. O preço do megawatt-hora vai atingir os 442,54 euros no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel), segundo os dados divulgados pelo OMIE, o operador do mercado.





Os números, tornados públicos esta manhã, dão conta que o preço fixado no mercado spot atingiu os 442,54€/MWh.



Os dados mostram que, durante a manhã, haverá um período em que o preço chegará aos 500,00€/MWh. O mínimo que se registará esta segunda-feira será de 379,02€/MWh.









Este é o valor mais alto de sempre registado no mercado ibérico e resulta dos efeitos que a guerra na Ucrânia está a ter no preço da energia, em particular do gás natural.





A invasão da Ucrânia pela Rússia acentuou a subida dos preços da eletricidade que já afetavam uma grande parte da Europa devido, entre outros fatores, à subida do preço do gás nos mercados internacionais, que é utilizado em centrais elétricas de ciclo combinado e que fixa o preço de mercado na maioria das vezes do dia, e ao aumento do preço dos direitos de emissão de dióxido de carbono (CO2).





Portugal e Espanha partilham o mesmo mercado grossista e o preço médio da eletricidade é igual entre os dois países.