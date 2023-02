Preço do carbono ultrapassa os 100 euros

Leia Também Ministro do Ambiente quer antecipar neutralidade carbónica em Portugal para 2045

O preço do carbono na União Europeia (UE) negociou esta terça-feira acima dos 100 euros por tonelada pela primeira vez, um marco na luta do bloco contra a poluição.As licenças de emissões de dióxido de carbono no mercado ETS, que estabelecem os limites para a emissão de dióxido de carbono por parte das indústrias, subiram 2% e chegaram a tocar nos 101 euros por tonelada.Como justificação para o aumento da procura de licenças de emissões poluentes está o facto de as fábricas pretenderem aumentar a produção e funcionar com plena capacidade, depois de um 2022 complicado devido ao aumento dos preços da energia."O ponto fundamental sobre este mercado é que a União Europeia abriu o caminho para preços mais elevados, dado que é isso que é ultimamente necessário para ir ao encontro aos objetivos de cortar as emissões", explicou o responsável de "research" sobre o clima, Mark Lewis, da Andurand Capital Management ao Finantial Times.