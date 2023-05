Preço do gás natural afunda para valor mais baixo desde maio de 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O preço do gás natural atingiu no final da semana passada o valor mais baixo desde meados de maio de 2021, ainda antes do início da guerra na Ucrânia, mas quando a Rússia começou a diminuir o fornecimento a vários países europeus.





De acordo com a Bloomberg, os preços de referência dos futuros no mercado dos Países Baixos – o índice holandês TTF, que serve de referência para os mercados europeus – caíram pela oitava semana consecutiva e já se encontra abaixo dos 25 euros o megawatt/hora.







A importação de gás natural de outras geografias para substituir e compensar o fornecimento russo ajudaram, mas também um inverno mais ameno do que o esperado. Assim, os países europeus evitaram socorrer-se das reservas.





Há já alguns analistas a preverem valores negativos durante o verão deste ano e o retrato é bastante distinto do vivido há um ano.