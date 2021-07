Preço dos combustíveis faz uma pausa depois de seis semanas a subir

Os preços dos combustíveis deverão permanecer inalterados a partir da próxima segunda-feira, 12 de junho, numa altura em que a cotação do petróleo desvalorizou depois do encontro da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados) ter sido suspenso sem acordo.De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá ficar-se pelos 1,6671 euros por litro no período em análise, depois de já ter valorizado 25 cêntimos este ano em termos absolutos ou 18%, em termos percentuais.

A mesma tendência seguirá o preço do gasóleo simples. A partir da próxima segunda-feira, o preço deste ativo será de 1,4542 euros por litro.Esta semana, os membros do cartel de petróleo saíram do seu encontro sem um acordo selado, graças à oposição dos Emirados Árabes Unidos (EAU). A OPEP+ pretende lançar mais crude no mercado em agosto e prolongar a duração deste acordo de corte da produção – mas os EAU discordam desta extensão do pacto nos atuais moldes.Mas os EAU dizem que concordam com o nível do aumento da produção mas que só dão luz verde à extensão do acordo até ao fim de 2022 se houver uma revisão da base de referência (baseline) dos cortes – isto é, o nível de produção inicial a partir do qual se calculam as reduções que cabem a cada país.