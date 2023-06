Preços da luz vão subir à boleia das tarifas de acesso? 10 perguntas e respostas para perceber o que muda

No passado dia 15 de junho, o regulador do setor energético (ERSE) anunciou que ia rever os valores das tarifas de acesso às redes, uma das componentes da fatura da eletricidade paga por todos os consumidores, quer estejam no mercado livre, quer ou no regulado.





Na altura, a entidade explicou que a proposta de fixação excecional das tarifas de eletricidade pretende adequar a tarifa de energia e as tarifas de acesso às redes às atuais condições de mercado, de forma a assegurar a estabilidade tarifária. Como?





Com a decisão da ERSE, que entra em vigor a partir deste domingo, 1 de julho, os valores das tarifas de acesso são menos vantajosos para os clientes domésticos do que os que tinham sido anunciados no final do ano passado. Porém, como há uma redução da tarifa de energia para os clientes de baixa tensão - onde estão incluídas as famílias, lojas, escritórios e pequenas empresas - deverá compensar o acréscimo das tarifas de acesso à rede e, deste modo, não deverá haver grande impacto na fatura final.





Para esclarecer as dúvidas em torno desta medida, a ERSE preparou um guia para os consumidores perceberem o que está em causa com a recente decisão.





1-O que levou a ERSE a fazer uma fixação excecional das tarifas de eletricidade a partir de 1 de julho de 2023?

A fixação excecional das tarifas visa adequar a tarifa de energia e as tarifas de acesso às redes (TAR) às atuais condições de mercado, evitando desvios a pagar por todos os consumidores nos anos seguintes. Deste modo, promove-se a estabilidade tarifária, fundamental para fazer face à volatilidade e à incerteza na evolução dos preços de energia que têm caraterizado os mercados grossistas de eletricidade e de gás natural.





2- O que é a tarifa de energia e qual a sua importância nesta revisão excecional de tarifas?

A tarifa de energia está incluída nos preços finais pagos pelos consumidores que se encontram no mercado regulado. Logo, condiciona os preços finais praticados pelo comercializador do mercado regulado, o chamado Comercializador de Último Recurso, como é o caso da SU Eletricidade, cujas tarifas são fixadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).





A fixação excecional das tarifas visa adequar a tarifa de energia às novas condições de mercado, evitando igualmente que haja desvios a pagar por todos os consumidores nos anos seguintes.





Para os consumidores domésticos que permaneçam no mercado regulado (969 mil clientes que representavam 6,7% do consumo total em abril) ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada, há uma redução da tarifa de energia em baixa tensão, que permite compensar o acréscimo das tarifas de acesso às redes e, por esse motivo, as tarifas de venda a estes clientes não sofrem qualquer alteração.





3. O que são as Tarifas de Acesso às Redes e qual a sua importância nesta revisão excecional de tarifas? As tarifas de acesso às redes, fixadas pela ERSE, são pagas por todos os consumidores pela utilização das infraestruturas de redes (transporte e distribuição de eletricidade) e estão incluídas nos preços finais pagos pelos consumidores, caso estejam no mercado regulado ou no mercado liberalizado. O valor destas tarifas tem impacto nos preços finais praticados por todos os comercializadores, quer estes aumentem ou baixem as suas componentes de energia.